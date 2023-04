Come raccontare il cambiamento della concessione e gestione dei beni demaniali, in specie i tratti del lungomare destinati alla fruizione turistica? Per cercare di riannodare i fili della modifica introdotta dalla Bolkestein, nonché i provvedimenti assunti dai Comuni e le successive sentenze si tiene il 5 maggio prossimo presso la Sala del museo Cambellotti a Latina (dalle 9 alle 14) un convegno dal titolo "La concessione dei beni demaniali per finalità turistico-ricreative. Tra liberalizzazione, proroghe e libera fruizione. Gli effetti della Direttiva Bolkestein. Aspetti critici e comunicazione", valido altresì ai fini della formazione dei giornalisti.

Sono previste relazioni del commissario straordinario del Comune di Latina, Carmine Valente, del Presidente della sezione di Latina del Tar del Lazio, Riccardo Savoia, del dirigente dell'Avvocatura del Comune di Latina, Francesco Paolo Cavalcanti, del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, Guido D'Ubaldo, e della giornalista Elena Ganelli.

Saluti introduttivi del Prefetto di Latina, Maurizio Falco, e interventi dei sindaci della provincia di Latina e dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria più direttamente interessate all'organizzazione economica dei beni demaniali a fruizione turistica.

La scelta di un confronto tra tecnici e giornalisti nasce dalla volontà di contribuire a chiarire i numerosi aspetti tecnici delle novità normative e a narrare l'evoluzione della gestione demaniale in un territorio che conta quasi cento chilometri di costa e una economia turistica di rilevanza nazionale.

"L'obiettivo - come ricorda l'Ordine dei Giornalisti del Lazio - è sviluppare una narrazione sul rilevante ruolo di sviluppo del turismo assegnato agli Enti Locali, attraverso la conoscenza del presupposto quadro normativo e giurisprudenziale come delle prassi amministrative, quale occasione per un proficuo confronto tra i vari livelli decisionali"