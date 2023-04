L'amministrazione comunale inaugura il nuovo parco in via Pergolesi. Ieri pomeriggio si è svolta la cerimonia del taglio del nastro dell'area verde, alla presenza del vice sindaco Luana Caporaso, del comandante della polizia locale Massimo Giannantonio, il presidente del comitato di quartiere Primo Nicola Ruberti, nonché diversi componenti della giunta e dell'amministrazione comunale. Assente perché febbricitante il sindaco Antonio Terra, che ha però voluto mandare comunque un messaggio ai presenti. «Consegnare alla città opere come questa ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Non a caso - afferma il sindaco Terra - il nostro percorso amministrativo, nell'ottica della tutela ambientale, è sempre stato teso alla valorizzazione del verde urbano ed alla riorganizzazione degli spazi senza consumare ulteriore suolo. Spazi pubblici più vivibili, accessibili e sicuri per tutti, soprattutto per le persone più vulnerabili In questi giorni abbiamo consegnato il primo teatro comunale nel polo CulturAprilia, a breve alzeremo il sipario sul nuovo auditorium di via Marsica e oggi (ieri, ndr) inauguriamo questo bellissimo nuovo angolo verde. Aprilia sta crescendo e può guardare al futuro con ottimismo».