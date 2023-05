"Una mostra blasfema che con la scusa di difendere diritti LGBT prende in giro una religione e i suoi credenti. E' quanto accaduto questa settimana a Bruxelles, dove una deputata svedese del gruppo The Left ha organizzato una mostra nei locali del Parlamento europeo per promuovere i diritti LGBT" . Lo afferma il parlamentare europeo della Lega Gruppo ID Matteo Adinolfi, che prosegue:

"Le opere esposte hanno suscitato lo sdegno e le proteste di molti deputati in quanto è risultata essere una chiara presa in giro della religione cristiana con foto provocatorie e di dubbio gusto, tra le quali, una coppia gay sdraiata a letto, con uno dei due che rappresenta un crocifisso, una parodia del giardino dell'Eden con coppie omosessuali e un Gesù circondato da discepoli vestiti come i Village People. Ritengo che una iniziativa di questo genere non abbia alcun effetto nella difesa dei diritti delle minoranza sessuali, ma mette in ridicolo una religione come il cristianesimo e offende milioni di persone che in essa credono. Il Parlamento europeo dovrebbe essere molto più accorto nell'autorizzare iniziative al proprio interno, valutando cosa sia opportuno e cosa no".