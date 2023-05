Sono partiti in questi giorni i controlli di rilevazione della velocità lungo via Monte Circeo, con il chiaro obiettivo di incrementare le condizioni di sicurezza su una delle arterie stradali maggiormente frequentate, dato che rappresenta uno dei punti di ingresso di San Felice. Un'attività in linea Le rilevazioni, effettuate con strumentazione elettronica di misurazione della velocità da parte della Polizia Locale, si sono rese necessarie al fine di educare gli utenti della strada al rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada stesso e dalle successive ordinanze con cui è stato regolamentato il traffico nella zona in questione, dove attualmente, dopo i lavori di sistemazione della sede viaria effettuati dal Comune di San Felice Circeo, è stato possibile portare il limite di velocità da 30 km/h (determinati all'epoca dall'elevata pericolosità per manto dissestato) a 50 km/h.

«I controlli – afferma il consigliere Marco Di Prospero, delegato alla Polizia Locale – non hanno alcun intento punitivo. Puntiamo a fare prevenzione esortando gli utenti della strada ad avere un comportamento rispettoso delle regole a tutela della propria incolumità e di quella del prossimo».

«Obiettivo principale dell'amministrazione comunale – aggiunge il sindaco, Monia Di Cosimo – è quello di incrementare la sicurezza a 360 gradi. È per questo motivo che abbiamo fortemente voluto l'esecuzione dei lavori su via Monte Circeo, che era divenuta a tratti impraticabile a causa di radici sporgenti, avvallamenti e usura, e quindi pericolosa. È altrettanto importante, considerata la presenza di strade secondarie che si immettono su tale arteria e l'elevato numero di mezzi che quotidianamente la percorre, rispettare i limiti di velocità e i controlli servono proprio a esortare al rispetto delle regole vigenti».

I controlli proseguiranno anche la prossima settimana sulle seguenti strade del territorio urbano con limite della velocità 50 km orari: Via Monte Circeo, Via Molella, Via Litoranea (località Mezzomonte) via Terracina (tratto depuratore – centro La Cona), via Vigne di Circe, via Roma per le seguenti giornate: 9, 11 e 13 maggio.