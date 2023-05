Sono le 22.38 di un giovedì datato 4 maggio 2023: il Napoli è campione d'Italia. Anche a Latina e provincia inizia la festa del popolo partenopeo, soprattutto al sud della provincia. Come a Formia dove sin dalle prime ore della sera sono stati presi d'assalto i locali di Largo Paone e della centralissima Piazza della Vittoria, mentre gli affiliati al locale Club Napoli hanno seguito il match nel ritrovo del quartiere San Pietro, la zona maggiormente affollata di sostenitori partenopei. Il gol di Osimhen al 7' della ripresa ha ridato sollievo alla truppa di Spalletti dopo un primo tempo di fatica e, se vogliamo, di terrore con il vantaggio, alla Dacia Arena di Udine, di Lovric. La festa del popolo partenopeo capace di mettere d'accordo una provincia intera. Pensiamo al capoluogo dove i tifosi del Napoli si sono dati appuntamento a Piazza del Quadrato dando subito sfogo alla felicità per questo terzo scudetto, colorando d'azzurro uno dei posti storici di Latina o magari a Monte San Biagio, città natale di Andrea Carnevale, artefice il 10 maggio del 1987 del primo scudetto degli azzurri con la rete, al 29' del primo tempo, alla Fiorentina, in un match finito 1-1. Tornando al capoluogo, fuochi d'artificio anche nel quartiere Q4 dove il tifo per il Napoli è molto caldo. Il corteo si è poi spostato a piedi in Piazza del Popolo.

Anche a Gaeta si è celebrato l' atteso tricolore del Napoli. Sono stati molti i tifosi della squadra campana che hanno voluto festeggiare in piazza il significativo evento. In particolare i supporters del Napoli hanno dato vita a festosi cortei di auto soprattutto nel centro città, in particolare nella zona della fontana di San Francesco. Nel quartiere medioevale e in altri punti spettacolo di fuochi pirotecnici.

Un po' in tutta la provincia è in corso la festa visti i tanti napoletani che abitano il territorio pontino. Particolarmente caldo il tifo ad Aprilia e Cisterna, con molte persone in strada.