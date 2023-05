Si è riunita questa mattina la Conferenza dei sindaci dell'Ato4 presieduta dal presidente della Provincia Gerardo Stefanelli che ha approvato a conclusione del dibattito i cinque punti inseriti all'ordine del giorno.

Il primo argomento riguardava l'inserimento di alcune modifiche al Regolamento della stessa Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti e al Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, necessario per disciplinare la votazione in modalità online. Via libera da parte dei primi cittadini anche all'istituzione del bonus Idrico integrativo locale, provvedimento che incrementa da una parte i fondi a disposizione e dall'altra amplia il numero degli aventi diritto ad usufruire di tale agevolazione.

La Conferenza ha anche approvato il Piano di rientro del canone di concessione ai sensi della vigente Convenzione di Gestione del Servizio idrico integrato, un passaggio fondamentale atteso da ben 18 anni che verrà ulteriormente approfondito successivamente. Approvato anche il Protocollo di Intesa Isole Pontine.

Infine i sindaci hanno dato il via libera allo Statuto dell'Ato4, documento che dovrà essere nuovamente votato tra 30 giorni per l'approvazione definitiva.