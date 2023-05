Un palo dell'illuminazione del parco cade improvvisamente finisce in mezzo al pubblico, attimi paura durante il confronto tra i candidati sindaco di Aprilia. L'incidente, fortunatamente senza conseguenze, si è verificato pochi minuti fa nell'area verde di via degli Oleandri (la cosiddetta Pinetina) dove è in corso il forum tra i cinque aspiranti alla carica di primo cittadino. Il palo della luce ha improvvisamente ceduto, finendo a pochi passi da alcuni cittadini presenti nel parco per assistere al confronto. Sul posto sta intervendo una squadra dell'azienda Multiservizi a rimuovere il palo caduto.