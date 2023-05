Cittadini esausti per il degrado che insiste ormai da giorni sulla strada perpendicolare a via Sebastiano Conca, in pieno centro a Latina. "Ormai sempre più spesso si nota questo spiacevole spettacolo indice di una disattenzione di chi amministra in tema di igiene e di nettezza urbana - scrive una residente della zona - Mi è sembrato untile segnalarlo a voi dato che non ci sono modi semplici per comunicarlo al comune".