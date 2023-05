Il Comune di Aprilia si costituisce parte civile nel processo a carico dell'ex amministratore unico della Progetto Ambiente, Valerio Valeri.

In questi giorni l'amministrazione comunale ha formalizzato la costituzione in giudizio contro il manager che ha guidato la società pubblica di igiene urbana fino all'aprile 2022, ritenuto responsabile di abuso d'ufficio continuato per gli affidamenti diretti (senza gara d'appalto) dati dall'azienda ad alcune ditte tra il 2016 e il 2018 per il noleggio dei mezzi per la raccolta differenziata e la somministrazione di personale interinale. La prima udienza è infatti in programma il 26 maggio e - dopo diversi solleciti dall'ufficio comunale Avvocatura - è stato firmato il decreto ed è stato individuato e affidato l'incarico al legale che seguirà il Comune nel procedimento: si tratta dell'avvocato Carlo Maria Brena del foro di Milano.

Tuttavia riuscire a convincere l'amministrazione comunale a fare questa scelta non è stata impresa facile e il merito va attribuito soprattutto all'avvocato Massimo Sesselego, responsabile dell'ufficio Avvocatura. E' stato lui negli ultimi mesi a sollecitare l'assunzione di questa posizione scrivendo a più riprese al sindaco Antonio Terra, che da par suo dall'aprile 2022 ad oggi in diverse occasioni aveva manifestato l'intenzione di non volersi costituirsi parte civile, non ravvisando un danno erariale nei confronti dell'Ente ed anzi difendendo il manager.

«Attraverso le denunce in Procura l'opposizione non voleva attaccare l'ex amministratore della Progetto Ambiente Valeri, ma il sottoscritto, purtroppo molti di loro non sanno fare politica e colmano la lacuna presentando denunce»: affermava Terra nel maggio 2022, pochi giorni dopo il rinvio a giudizio dell'ex amministratore, una posizione ribadita nell'agosto 2022 quando arrivò la censura dell'Autorità nazionale anti Corruzione (Anac) nei confronti della Progetto Ambiente, a seguito dalla denuncia presentata dalla società M.T.S. del gruppo Altissimi. «Abbiamo girato tutti gli atti al segretario generale - affermava ancora Terra nell'agosto 2022 - e l'argomento verrà affrontato a settembre in consiglio comunale, quando discuteremo il nuovo contratto. Approfitterò di queste settimane per avere un resoconto di quanto abbiamo speso in più quando procedevano con gli affidamenti diretti, rispetto al periodo successivo alla gara d'appalto. Il reato di abuso d'ufficio si sostanzia con danno economico, che non riteniamo sia stato subito dall'ente».

A non pensarla allo stesso modo è stato invece il responsabile dell'Avvocatura, che dopo la censura dell'Anac ha inviato un nuovo sollecito per chiedere la costituzione del Comune, mentre del caso si stava interessando anche la commissione Trasparenza. E alla fine il pressing dell'ufficio legale dell'Ente ha sortito i suoi effetti, visto che il sindaco ha cambiato idea approvando l'atto per la costituzione nel procedimento. Ma quanta fatica.