L'appuntamento dal titolo "Dai meme alla satira", si terrà venerdì alle ore 19:00 presso il locale Geena beer & comfort food in via Custoza, 2 a Latina. Ingresso gratuito.

Il prossimo venerdì 12 maggio, Federico Palmaroli autore de "Le più belle frasi di Osho" arriva a Latina per un evento promosso dall'Associazione di promozione sociale "Altri Caratteri", che si occupa di analizzare i linguaggi della comunicazione e del giornalismo. L'occasione con Federico Palmaroli sarà quella di discutere di satira e satira politica attraverso i social network, mediante il fenomeno Osho che conta oltre 1 milione di "seguaci" su Facebook, 622 mila follower su Twitter e oltre 47 mila su Instagram.

