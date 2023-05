Una sala studio, uno spazio per giovani adulti, una sala completamente rinnovata con 4mila libri per bambini, un'area per la lettura delle riviste e la possibilità di altre 47 posti in esterna. La biblioteca Aldo Manuzio ,interessata da giugno 2019 per lavori di rifacimento degli spazi culturali, espositivi e ricreativi e chiusa da allora, riapre almeno parzialmente da lunedì 15 maggio al pubblico consentendo la fruizione a bambini, ragazzi e universitari. La novità è stata presentata oggi dal commissario Carmine Valente. Per ora è fruibile la parte che si trova all'ingresso dell'edificio su corso della Repubblica mentre per la sala grande soppalcata si prevede un altro anno e mezzo di lavori come ha spiegato l'ingegnere Stefano Varsalona che dirige l'opera.

"Dopo le dimissioni del precedente progettista, abbiamo dovuto ricucire i rapporti con la ditta, e in meno di un mese siamo riusciti a completare con la somma urgenza I lavori di compartimentazione e divisione di questa parte dall'altra, c'erano tante richieste da parte delle scuole per spazi per incontri con più piccoli. Poi sono stati aggiornati e adeguati gli impianti e una particolare attenzione è stata data al decoro per rendere gli spazi fruibili. Lunedì c'è stato il sopralluogo dei vigili del fuoco che hanno dato l'ok". Varsalona, su sollecitazione del commissario ha spiegato che nell'ala che resta chiusa, mancano ancora i lavori a soppalco, controsoffitto e impianti, dovrà essere effettuata la riqualificazione obbligatoria del soppalco che va ammodernato e adeguato ai criteri di resistenza al fuoco, che il controsoffitto datato sarà da sostituire con uno certificato anti sfondamento delle strutture. "Si tratta di lavori lunghi e complicati, contiamo di chiudere tutto in 18 mesi". Tempi che il commissario auspica siano più brevi, arrivando tra un anno alla riapertura e alla libera fruizione di 60mila volumi. "Non capisco come sia stato possibile stare fermi tre anni – ha detto Carmine Valente – ci auguriamo che in un anno questa struttura riapra completamente". Il dirigente della cultura Marco Turriziani ha ricordato le altre due biblioteche presenti sul territorio, quella di Latina Scalo e di Borgo Sabotino, e ha spiegato che da novembre la biblioteca rientrerà, con questa riapertura, nel circuito regionale riprendendo finanziamenti e possibilità.