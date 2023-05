Firmato il contratto di locazione per portare il Commissariato di Polizia all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Fondi. Arriva così a conclusione un lunghissimo iter per lo spostamento del Commissariato all'interno del centro agroalimentare all'ingrosso di viale Piemonte.

Nei giorni scorsi, infatti, in Prefettura, è stato firmato il contratto di locazione. Ci sono voluti la bellezza di otto anni per chiudere il percorso che da una parte punta a potenziare il Commissariato di Fondi, dall'altra porta il presidio dello Stato all'interno dell'infrastruttura economica tra le più importanti del territorio.

Proprio in questa ottica si era lavorato per puntare in questo modo anche a prevenire il fenomeno di possibili infiltrazioni malavitose a cui è esposto il sistema economico che ruota attorno al mercato ortofrutticolo locale.

Il tutto, ovviamente è inquadrato anche nelle complessive attività svolte nell'ambito del "Protocollo di Legalità", sottoscritto tra Mof e Prefettura sin dal 2017, nel quale ambito il Mof aveva dato la propria disponibilità a concedere in uso appositi locali del centro agroalimentare per permettere l'insediamento del Commissariato di Fondi.

Firmato il contratto di locazione ci vorrà ancora un po' per vedere la nuova sede della Polizia presso i locali di viale Piemonte, poiché adesso sarà la volta dell'inizio dei lavori di riqualificazione dei locali che il Mof ha messo a disposizione.

Lavori che, secondo quanto reso noto, dovrebbero terminare entro massimo un anno.

Entusiasta il presidente del Mof Bernardino Quattrociocchi che ha commentato: «Giungiamo finalmente ad un risultato tanto cercato quanto atteso. In questi anni è stato un obiettivo primario e adesso siamo riusciti a portarlo a compimento. Il Commissariato costituisce solo il primo di una serie di interventi infrastrutturali di nuovi e più moderni servizi che verranno realizzati nel Mof per renderlo sempre più un polo territoriale multiservizi a favore di operatori e frequentatori, ai quali si aggiungeranno al più presto anche gli interventi previsti dai finanziamenti che il Mof è riuscito ad ottenere dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza». L'entusiasmo è a tutti i livelli dirigenziali del centro agroalimentare e non solo da parte del presidente che, insieme all'amministratore delegato Enzo Addessi hanno voluto ringraziare pubblicamente il Prefetto Maurizio Falco, l'ex Questore di Latina Michele Maria Spina e l'attuale Questore Raffaele Gargiulo. «Questo – ha tenuto a rimarcare l'Ad Enzo Addessi – è un risultato straordinario, figlio di un impegno serio e costante per rendere il Mof un luogo più sicuro per gli operatori e per gli ospiti, che mi sento in dovere di condividere con tutti quelli che ci hanno creduto dal primo istante».