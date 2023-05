Anche a Terracina si profila un risultato perentorio del centrodestra. Con metà delle sezioni scrutinate, il comune tirrenico fa registrare un vantaggio ormai incolmabile in favore di Giannetti con 6896 voti, seguito da Di Sauro con 1325 e Di Tommaso con 1297.

