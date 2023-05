E' già festa grande davanti al point elettorale di Matilde Celentano, nuovo sindaco della città di Latina e primo sindaco donna del capoluogo pontino. Queste le prime parole: "E' stata una vittoria esaltante. Sono orgogliosa di questo obiettivo raggiunto. Saremo una maggioranza coesa e lavoreremo di squadra. Un risultato storico essere il primo sindaco donna di questa città. Dedico a tutte le donne di Latina, che credano nelle loro potenzialità. Credevo in questo risultato perché mi sono spesa tantissimo, parlando con la gente in cui ho visto sempre tanto entusiasmo. Coletta è stato uno dei primi a chiamarmi, lo ringrazio: abbiamo fatto una campagna elettorale elegante di reciproco rispetto. Ora attendo la chiamata di Giorgia Meloni".

