È Carla Amici il nuovo sindaco di Roccagorga che riprende per la terza volta le redini del comando del piccolo comune dei Lepini, dopo una breve assenza durata poco meno di quattro anni, dopo l'elezione di Nancy Piccaro e il successivo commissariamento dell'Ente.

La Amici raccoglie il 34,25% dei consensi con la Lista Civica Carla Amici Sindaco, che ha totalizzato 980 voti di preferenza.

Seconda classificata Lubiana Restaini con la lista Roccagorga Rinasce, una percentuale del 24,7% e 707 voti di preferenza.

Terzo posto per Francesco Scacchetti con la sua lista Roccagorga x Davvero che ha preso il 23,7% dei voti validi e 672 preferenze, quarto posto per Nancy Piccaro con la sua lista Roccagorga Insieme che ha raccolto il 15,3% dei voti per un totale di 439 preferenze. A Roccagorga su 3156 ELETTORI, si sono recati alle urne 2861 votanti.