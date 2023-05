A causa delle condizioni atmosferiche l'evento "PACCHIA IS BACK" fissato per la giornata di domani è stato rinviato e si terrà durante il mese di giugno.

"Abbiamo deciso di aspettare fino all'ultimo per prendere questa decisione sofferta ma la persistenza del maltempo di queste settimane ci suggerisce di optare per il rinvio. In questo periodo definiremo la data con tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e invieremo ulteriori comunicazioni alla cittadinanza". Lo comunica in una nota la famiglia Pacchiarotti.