Il gin dedicato all'Agro pontino premiato con la prestigiosa Ampolla d'oro 2023 allla Distillo Expo di Milano. Martedi si è svolta la cerimonia promossa da Spirito Autoctono, la prima guida di distillati e liquori italiani edita dal Touring Club, nella quale un'esperta commissione di degustazione ha assegnato la massima onoreficenza a Bufalo Gin, il distillato prodotto da quattro amici di Aprilia (Valerio Esposito, Maurizio Esposito, Simone Bertoldi e Valerio Stradaioli), che alla prima partecipazione alla manifestazione ha ottenuto il premio più prestigioso segnalandosi come uno dei migliori distillati d'Italia. "Mai ci saremmo aspettati di ottenere questo riconoscimento, il nostro obiettivo - spiegano - era semplicemente quello di essere inseriti in questa autorevole guida per farci conoscere non solo nel nostro territorio, ma anche fuori provincia. E' stato un onore salire sul palco del ‘Distillo Expo' insieme alle migliori etichetti di alcolici. L'ampolla d'oro è segno che abbiamo intrapreso la strada giusta, che ci dà la consapevolezza di avere un prodotto di qualità ma sul quale dobbiamo investire ancora moltissimo studio e lavoro". Il progetto ha potuto contare sul contributo essenziale di Jennifer, Claudia, Sara e Isabella, rispettive mogli e compagne dei "quattro amici". Le quattro donne, ormai colonne portanti del progetto Bufalo Gin, grazie alle loro idee e al loro costante aiuto hanno permesso al sogno di diventare realtà.

