Case infestate dai moscerini tra Pontinia e Sabaudia, dopo i rilievi tecnici arrivano le "prescrizioni". A renderlo noto sono i sindaci Eligio Tombolillo e Alberto Mosca attraverso una nota congiunta in cui si legge: «Le amministrazione comunali di Pontinia e di Sabaudia, al fine di risolvere la problematica legata al proliferare del fenomeno dei moscerini, comunica quanto è stato fatto finora. Il 3 maggio 2023 è stata ricevuta la relazione a firma del dott. Guglielmo Pampiglione, contenente gli studi in proposito e la serie di interventi proposti. La stessa relazione è stata esaminata in data 17 maggio dal dott. Claudio de Liberato, dell'IZS Lazio-Toscana, dai dottori Amilcare Ruta e Florindo Micarelli, del dipartimento sanitario dell'ASL Latina.

Al termine dello studio, l'equipe ha ritenuto validi gli interventi suggeriti, e si è quindi provveduto, in data 18 maggio 2023, a spedire la relazione e le relative prescrizioni all'azienda agricola, che sarà tenuta ad ottemperare in tempi rapidi alle richieste firmate dai sindaci Mosca e Tombolillo. Sarà compito delle polizie locali di Pontinia e Sabaudia, con il supporto dell'ASL, vigilare che tali prescrizioni siano rispettate, al fine da limitare ed eliminare la problematica». Lo studio è stato redatto a seguito di una serie di sopralluoghi effettuati nell'area in cui viene riscontrata la presenza massiccia di moscerini e all'interno di una azienda appunto destinataria della nota dei sindaci affinchè vengano messe in piedi delle azioni che limitino il più possibile il proliferare degli insetti che comunque, come riscontrato nello studio non sono vettori di agenti patogeni.