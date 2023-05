Allarme rientrato al PalaBianchini di Latina, dove gli imminenti lavori avevano minacciato i saggi di fine anno per circa 1.500 giovani sportivi della città. I lavori si faranno, ma sono stati posticipati, così da permettere le esibizioni. A commentare la notizia, il dirigente provinciale Opes e consigliere comunale Andrea Chiarato: "Ringraziamo il sindaco del Comune di Latina, Matilde Celentano, il delegato provinciale Coni Alessia Gasbarroni, i dirigenti comunali e tutta la macchina amministrativa che si è mossa per portare avanti questo risultato. Come Opes siamo soddisfatti del lavoro istituzionale, perché in meno di una settimana siamo riusciti a risolvere il problema".