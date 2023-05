Il terzo accordo di collaborazione è stato siglato ieri mattina nello splendido e suggestivo scenario dell'Hotel Maga Circe di San Felice Circeo. E' infatti nella struttura di via Ammiraglio Bergamini che la conduttrice televisiva Adriana Volpe ha firmato il nuovo contratto come testimonial della Aigostar davanti a Weng Qisheng, Jacopo Milelli e Stefano Erba, vale a dire i responsabili per l'Italia del brand spagnolo che, fondato nel 2009, si è affermato in breve tempo a livello internazionale come leader nella produzione di elettrodomestici per la casa grazie alla qualità dei suoi prodotti e al suo impegno nell'innovazione tecnologica. «Sono molto contenta di aver rinnovato questo sodalizio e di aver sancito l'accordo di collaborazione in questa terra bellissima - ha detto Adriana Volpe che è stata accolta con calore dai molti clienti e partner del marchio intervenuti al Circeo -. Ho testato ogni singolo prodotto e posso affermare di aver visto migliorata la qualità della mia vita, perché l'hanno resa più semplice grazie alla funzionalità e alla qualità che li contraddistingue».

Il primo prodotto lanciato da Aigostar è stato un frullatore ad alta velocità, che ha riscosso un grande successo tra i consumatori. «La filosofia di Aigostar è sempre stata quella di offrire prodotti di alta qualità a prezzi accessibili - ha aggiunto la ex modella -. L'azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo per garantire che i suoi prodotti siano sempre all'avanguardia della tecnologia e affidabili».

Nata come tradizionale azienda di import-export attiva nell'ingrosso e retail dell'illuminazione, materiale elettrico, piccoli elettrodomestici e prodotti per animali, oggi Aigostar ha sede a Fuzhou, in Cina, e conta otto filiali e altrettanti magazzini tra Europa, Asia e Stati Uniti. Attualmente i maggiori mercati in cui l'azienda è attiva sono Spagna, Portogallo, Italia, Paese Bassi, Polonia e altri paesi europei (Spagna e Italia al momento da sole rappresentano più del 50% del bacino clienti in Europa), e il fatturato globale ha un tasso di crescita annuo del 40%. Dal 2019 Aigostar - che quest'anno festeggia i 14 anni di attività - si è concentrata sulla ricerca e sullo sviluppo indipendente di software e hardware intelligenti e si impegna a fornire soluzioni competitive per una casa e una vita più Smart.

Il brand ha una partnership anche con OrizzonteShop Terracina, il centro acquisti con due punti vendita in città: il più contenuto in via Badino e il più grande sulla strada statale Pontina. Proprio in quest'ultimo, ieri pomeriggio, Adriana Volpe ha consegnato i regali ai clienti che hanno risposto alla promozione partita il 12 maggio che prevedeva la partecipazione dopo l'acquisto di prodotti Aigostar per un minimo di 5 euro che dava diritto a un bollino da applicare allo scontrino e al sicuro regalo.