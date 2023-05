Una bonifica delle spiagge realmente "interrazziale". E' quella che è andata in scena ieri mattina lungo il litorale di Sabaudia e volta anche a far comprendere ai cittadini l'importanza della cura dell'ambiente. Un'azione di pulizia concordata con l'Ente Parco su iniziativa della Presidenza indiana del G20, l'Ambasciata dell'India a Roma, in collaborazione con il Comune di Sabaudia e che ha visto la partecipazione di una ventina di volontari della Comunità indiana di Sabaudia.

A recarsi in spiaggia anche il vice ambasciatore Amararam, appositamente giunto da Roma, e il sindaco della città delle dune Alberto Mosca. Entrambi, al termine delle operazioni, si sono complimentati con i giovani indiani impegnati nella pulizia. «E' stato un vero piacere - ha commentato Mosca - vedere la Comunità indiana impegnata lungo la nostra spiaggia. Un'iniziativa che testimonia come questa collettività, ormai domiciliata da anni in città, con famiglie e lavori stabili, si sia completamente integrata con il territorio. Educazione civica e rispetto per l'ambiente sono due elementi fondamentali per vivere in luoghi decorosi. Non rispettare le regole vuole dire, invece, essere responsabili del degrado che ognuno può generare gettando rifiuti ovunque, senza avere riguardo per l'ambiente e per il prossimo».

Lo stesso Mosca ha anche annunciato che a questa iniziativa ne seguiranno altre. «Che saranno condivise - ha affermato il primo cittadino di Sabaudia -, in sede istituzionale, con l'Ambasciata allo scopo di agevolare, quanto più possibile, processi di inclusione e collaborazione con la Comunità indiana».