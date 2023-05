Prima uscita pubblica per il Sindaco Matilde Celentano, che ha aperto la premiazione del concorso "Ri-Generazione Città Giovane" organizzato dal Seroptomist Club di Latina. "Sono al mio quarto giorno di mandato e questa è la mia prima uscita pubblica fatta un questo evento organizzato da un gruppo di donne, il Seroptomist di Latina con la presidente Celina Mattei con la quale ho condiviso cinque anni nella scorsa legislatura. Scranni opposti, ma tra noi c'è sempre stato un ponte, mai opposizione, per il bene della città." Ha dichiarato il sindaco Celentano salutando le ragazze e i ragazzi degli istituti superiori che hanno partecipato con progetti innovativi di rigenerazione urbana.

"Questi progetti sono fatti da ragazzi che vivono la città ed è ai giovani che voglio pensare in questa mia amministrazione, pensare a loro per farli restare in questa città per non farli andare via". Insieme al sindaco Matilde Celentano erano presenti anche il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca, Celina Mattei, presidente del Seroptomist Club di Latina, Massimiliano Rosolini, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Latina, Luca Di Franco, presidente ordine ingegneri di Latina, membri della giuria e professori e alunni delle scuole di Latina e Sabaudia che hanno partecipato al concorso.