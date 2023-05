La città di Latina ha dato il suo ultimo saluto ad Arturo Russo, dello storico Bar As, su via Isonzo a Latina.

Un malore improvviso venerdì notte lo ha portato via in silenzio, lasciando tutti senza parole. La chiesa del Sacro Cuore era gremita a testimonianza dell'affetto che ha creato intorno a sè, facendosi volere un gran bene.

Arturo Russo, a 77 anni era ancora in piena attività nel suo Bar che in 52 anni è stato rifugio e una seconda casa per molte persone della nostra città. Perché il bar è anche questo, una casa, un rifugio oltre che un luogo di passaggio, non è solo caffè.

Nel bar si creano relazione, si creano legami a volte indissolubili. Il bar è quotidianità. E da venerdì siamo tutti più poveri, perché il percorso della vita ci ha privato della sua calma, della sua cordialità, della sua gentilezza. La sua storia la conoscono in molti: formatosi allo storico Bar Poeta, per poi passare al bar del Circolo Cittadino e poi la strada dell'imprenditore, che ha avviato insieme al fratello Sergio, e che ha portato avanti fino all'ultimo giorno affiancato dai figli.

Arturo è stato ricordato dalle ragazze del Bar, che lavoravano a stretto contatto con lui, proprio per il suo essere umile, disponibile e sempre giusto.