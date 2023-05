La Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha respinto oggi a chiara maggioranza la proposta della Commissione europea sul rispristino della natura, che puntava a imporre agli agricoltori di abbandonare il 10 per cento della superficie agricola, col pretesto di favorire la transizione ecologica.



Forza Italia e l'Svp hanno entrambe contribuito a bloccare il progetto della Commissione di ridurre le terre coltivabili, mentre Partito democratico e Movimento cinque stelle hanno cercato senza successo di farlo passare.



«Il voto di oggi - dichiara l'europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo, presidente della Commissione Affari costituzionali e componente della Commissione Agricoltura - è una vittoria per l'agricoltura e gli agricoltori europei. Abbiamo bocciato la logica sbagliata della Commissione, secondo cui per lavorare la terra in maniera sostenibile è necessario abbandonarla. La pandemia prima, la guerra e la crisi energetica dopo, hanno messo a dura prova il sistema agricolo europeo. La proposta della Commissione è pertanto totalmente intempestiva, perché, oggi più che mai, non è opportuno né condivisibile creare nuovi ostacoli per i nostri agricoltori».