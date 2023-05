A consegnare il riconoscimento ad Enzo Mattei e a sua figlia Giorgia, assieme al sindaco e ad una folta delegazione di amministratori e consiglieri, l'assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato che ha sottolineato come la menzione su una rivista così prestigiosa abbia dato lustro, non solo alla Macelleria Mattei, ma all'intera Città di Fondi.

Ieri pomeriggio il primo cittadino di Fondi Beniamino Maschietto, che negli ultimi due anni sta premiando e valorizzando i talenti locali in tutti i settori, dallo sport all'arte, dalla gastronomia alla medicina, ha quindi deciso di premiare l'attività con una targa simbolica.

Emblematico il titolo dell'articolo che Gambero Rosso ha dedicato all'attività fondana: "Sorpresa! Il capolavoro dei prosciutti è in una macelleria di Fondi". https://www.gamberorosso.it/notizie/sorpresa-il-capolavoro-dei-prosciutti-e-in-una-macelleria-di-fondi/

Ancora un'eccellenza nella Città di Fondi, questa volta nel settore della gastronomia. A distinguersi in positivo la Macelleria Mattei, premiata dalla rinomata rivista "Gambero Rosso", nella sezione "Grandi Salumi 2023", con le prestigiose "tre fette". Ad aggiudicarsi uno dei giudizi più ambiti nel settore della norcineria è il prosciutto di suino casertano, considerato dagli esperti uno dei migliori crudi rustici d'Italia.

