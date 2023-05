Le volontarie dell'Associazione Amici del Cane di Latina ODV ringraziano l'artista romana Lola Poleggi per aver donato loro un murales che abbellirà i container che fungono da ufficio e infermeria del Canile di Chiesuola, che l'associazione gestisce da oltre tre decenni.

La street artist e tatuatrice romana, amante degli animali e sensibile agli importanti temi di attualità, proprio in questi giorni sta lavorando al murales che sarà inaugurato domenica 28 maggio in occasione del secondo Open Day al Canile, organizzato dagli Amici del Cane di Latina.

Un'occasione per grandi e piccini per scoprire come è la vita in un canile speciale, gestito con amore e passione da volontarie che si occupano della salute e del benessere degli ospiti, cani e gatti senza padrone, e soprattutto che concentrano ogni loro sforzo nella ricerca di famiglie amorevoli per tutti i pelosi del canile.

Una giornata di festa durante la quale scoprire cosa vuol dire prendersi cura di un amico a quattro zampe, i doveri, le responsabilità che comporta ma soprattutto l'immenso amore che si riceve. Un modo divertente e spensierato per conoscere le varie attività dell'Associazione, non solo nell'aiuto costante di cani e gatti, ma anche nelle campagne di sensibilizzazione contro il randagismo e a favore della sterilizzazione.

Si potranno conoscere gli ospiti del canile, le loro storie, troppo spesso fatte di maltrattamenti e di abbandono, il loro grande cuore capace in ogni momento di fiducia e amore sconfinati.

Tutti, grandi e piccini, sono invitati a partecipare alle visite guidate che si terranno nella giornata di domenica 28 maggio dalle 10 alle 14. La partecipazione è libera e gratuita.

In caso di maltempo l'evento sarà posticipato.