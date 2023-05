Il Lazio Clan Latina, club dei supporters biancocelesti del capoluogo, nel decennale della Coppa Italia vinta contro la Roma ha festeggiato oggi pomeriggio in centro dove, oltre ad essere proiettata la partita del 2013 dalle ore 18.00, è stata ospite d'onore l'aquila Olimpia, mascotte della Lazio nelle partite interne. Tanti tifosi e curiosi si sono avvicinati in via Diaz per vedere da vicino l'aquila e scattarsi un selfie con la mascotte biancoceleste.