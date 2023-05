Sono trappole mortali per la fauna marina, rifiuti altamente inquinanti e la testimonianza di quanto la pesca a strascico sia ancora praticata nonostante i divieti. Parliamo di metri e metri di reti da pesca depositate sui fondali, e quelli del Circeo non fanno eccezione. Proprio per questo ieri mattina, i volontari di Marevivo Onlus hanno avviato una importante operazione di bonifica partendo dal porto turistico di San Felice Circeo. A supportarli anche il personale del Parco Nazionale del Circeo con un mezzo proprio, insomma un lavoro di squadra ed una attività per la tutela dell'ambiente che sarà ripetuta anche nella giornata di oggi. Stando ad una prima stima solo ieri sarebbero stati recuperati circa 400 metri di reti.

«L'intervento - si legge nella deliberazione della giunta con cui il Comune di San Felice Circeo ha concesso il patrocinio morale all'iniziativa di Marevivo - teso a sensibilizzare sulla necessità di tutelare l'ambiente e i mari, contrastando l'abbandono di rifiuti, riguarderebbe la zona della Secca di Punta Rossa, per presenza di reti e la zona in cui è inabissato il Cristo del Circeo, dove sono state rinvenute nasse da pesca; entrambi luoghi particolarmente ricchi di Posidonia Oceanica». Azioni di tutela sono già state messe in campo dall'Ente Parco per quanto riguarda la Posidonia partendo da uno studio effettuato nei mesi scorsi non soltanto nelle acque del Circeo. Ma è chiaro che per bonificare quelle che sono delle vere e proprie discariche sui fondali, sia necessario avviare azioni congiunte tra Enti ed associazioni. Altra cosa sono poi ni controlli. Iniziative come quella promossa da Marevivo diventano anche momento importante di sensibilizzazione considerando che davvero molte persone, soprattutto al porto hanno potuto constatare cosa è purtroppo possibile recuperare sott'acqua.