L'istituto IIS Vittorio Veneto Salvemini aderisce ogni anno al programma Eco-Schools per promuovere la sostenibilità attraverso l'educazione ambientale e la gestione ecologica dell'edificio scolastico.

E' un programma che coinvolge tutta la scuola in un percorso virtuoso che culmina con la certificazione e l'assegnazione della Bandiera Verde, è costituito da tre elementi strutturali:

i Sette passi per una "Eco-school"

i temi Eco-Schools,

la valutazione per la bandiera verde.

Per avere successo il programma richiede il supporto dei dirigenti scolastici e del consiglio. Il coinvolgimento attivo del personale è fondamentale così come l'impegno a lungo termine e la disponibilità a coinvolgere gli studenti nel processo decisionale.

L'Eco-Schools si divide in vari gruppi: monitoraggio e differenziata, comunicazione e coinvolgimento, biodiversità e tutela del verde, piano d'azione e bandi europei e rifiuti.

Il gruppo piano d'azione e bandi europei si occupa di rispondere ai bandi che vengono proposti dalle Istituzioni che abbiano come scopo il risparmio energetico.

La prima azione di quest'anno è stata cercare di progettare una Comunità Energetica nella quartiere dell'istituto, divulgando l'idea ai condomini e alle attività commerciali limitrofe.

L'intento è stato quello di creare un'associazione composta da enti pubblici locali, aziende, attività commerciali o cittadini privati, per dotarsi di una infrastruttura di produzione di Energia da fonti rinnovabili. Obiettivo finale: l'autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione.

Si tratta dunque di una forma energetica collaborativa, incentrata su un sistema di scambio locale, per favorire la gestione congiunta, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale.

Il progetto non è andato a buon fine a causa dei tempi ristretti e per le questioni burocratiche.

Tuttavia, il giorno 29 maggio 2023 alle ore 11:30 si terrà una conferenza nell'aula Magna del IIS Vittorio Veneto Salvemini organizzata dagli studenti gruppo piano d'azione e bandi europei dell'Eco-Comitato d'Istituto. Sono stati invitati a parlarne Matteo Adinolfi (Europarlamentare), Leonardo Valle (Presidente di Cethegus scpa), l'Ing. Monacelli (dirigente dell'edilizia Scolastica e pianificazione territoriale) e le attività commerciali adiacenti l'istituto.Coordina i lavori il Prof. Ingellis Emanuele. Inizierà la conferenza con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica dott.ssa Marina Rossi.