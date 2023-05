Appartenenza territoriale, salvaguardia ambiente e valorizzazione degli uomini del futuro, sono elementi che hanno unito il progetto «Alla Ricerca dei Tesori Pontini», conclusosi con successo con la partecipazione di 17 istituti scolastici dal nord a sud della provincia il 16 aprile scorso a Piana delle Orme, e la filosofia aziendale del Gruppo Cosmari che, attraverso l'imprenditore Francesco Traversa, ha sposato il progetto sin dall'inizio.

L'azienda di Cisterna è anche lo sponsor che ha messo in palio i premi in materiale scolastico per le squadre partecipanti al progetto della Esseci Cooperativa Editoriale e di Latina Editoriale Oggi e che oggi ha aperto le porte del suo stabilimento ai vincitori del contest di Piana delle Orme, la Frezzotti Corradini, che si è aggiudicata il primo premio del valore di 1500 euro. Una delegazione di ragazzi delle prime e seconde medie dell'istituto guidato da Roberta Venditti, accompagnati dalla vicepreside Manuela Di Cesare e dalle docenti Giulia Mattei e Principia Ascione sono stati accolti dall'imprenditore Francesco Traversa e dal team della Cosmari e guidati alla conoscenza dei processi di raccolta differenziata, di come il rifiuto si trasforma in nuove risorse per l'ambiente diventando materia prima o energia, e dei vantaggi dell'economia circolare. Durante l'evento c'è stata anche la premiazione dopo il contest dei Tesori Pontini e l'amministratore dell'azienda ha firmato simbolicamente un assegno gigante del valore di 1500 euro, consegnato a ragazzi e docenti, che si tradurrà in materiali scolastici e digitali per l'istituto di via Amaseno.

A portare i saluti istituzionali il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l'assessore all'ambiente Marco Capuzzo che hanno assicurato la partecipazione delle scuole di Cisterna al progetto del prossimo anno e che hanno spiegato l'importanza di investire sul decoro e di diffondere buone pratiche per la raccolta differenziata. Presente anche l'assessore regionale al ciclo dei rifiuti Fabrizio Ghera, il consigliere regionale Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico del consiglio regionale e il presidente di Unindustria Latina Pierpaolo Pontecorvo. "Siamo vicini a progetti come questi che creano generazioni più sensibili alle tematiche di valorizzazione dell'ambiente" – ha spiegato Ghera mentre Pontecorvo, che rappresentava le aziende di cui anche Refecta fa parte, ha auspicato che il ciclo dei rifiuti si possa chiudere dentro il Lazio limitando l'impatto delle emissioni di C02 nel trasporto dei rifiuti fuori dalla regione. I Tesori Pontini non si fermano qui, come ha spiegato l'ideatore del format Alberto Reggiani, ma proseguono il prossimo anno con un nuovo album e tante novità che permetteranno di valorizzare ancora di più questo territorio vedendo competere ancora su cultura, tradizioni e storia del nostro territorio le scuole dal nord a sud della provincia.