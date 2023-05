La dea bendata ha fatto tappa a Sabaudia con una vincita senza precedenti nella città delle dune. Un fortunato giocatore ha vinto due milioni di euro con un Gratta e Vinci da 10 euro. Il biglietto della serie Nuovo 50X è stato acquistato presso la Tabaccheria e Ricevitoria Silvis in via Duca del Mare, felice il proprietario per la vincita presso la sua attività anche se al momento non ci sono indiscrezioni su chi potrebbe essere il fortunato.

Si tratta come già accennato, della vincita più alta mai registrata a Sabaudia. A febbraio un'altra vincita record sempre da due milioni di euro era stata registrata a Borgo Montenero. Insomma la provincia di Latina ed in modo particolare i Comuni di Sabaudia e San Felice Circeo sembrano essere meta gradita non soltanto dai turisti ma anche dalla fortuna.