Giorgio Barchisi, noto come "Giorgione orto e cucina", è stato oggi ad Aprilia insieme alla troupe di Gambero Rosso Channel.

Questa mattina il noto ristoratore romano, conosciuto per il suo programma "Giorgione orto e cucina" e per i suoi video sui social, ha registrato ad Aprilia una puntata del suo programma iniziando le riprese da Piazza Roma per poi spostarsi con la troupe alla Biblioteca Manzù ed all'interno di un'azienda agricola della città. Una visita inattesa ma che tanta curiosità ha destato in città. Giorgione la sua troupe sono arrivati ad Aprilia per scoprire i prodotti tipici e le tradizioni culinarie dell'agro pontino.