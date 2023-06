«La Regione Lazio sta invertendo la rotta anche sui fondi del Pnrr per la sanità, assicurando le migliori tecnologie digitali agli operatori sanitari e ai cittadini con l'obiettivo da un lato di ridurre i tempi delle liste d'attesa e dall'altro di offrire una diagnostica di altissima precisione», ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Con la delibera di variazione di bilancio, la Giunta ha di fatto anticipato di un anno l'arrivo programmato di una parte dei grandi macchinari diagnostici per l'efficientamento della sanità regionale. La missione Salute del Pnrr prevede, infatti, l'acquisto di 298 nuove grandi apparecchiature di ultima generazione per i nosocomi del Lazio.

Questa mattina la Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato la variazione di bilancio per un ulteriore finanziamento, pari a 27 milioni di euro, della "Missione 6 Salute" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), concernente l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale degli ospedali del Lazio.

