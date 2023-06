C'è ancora molto da fare ma rispetto lo scorso anno, il numero dei mozziconi rivenuti è diminuito. Lo fanno sapere i volontari di PlasticFree che questa mattina si sono incontrati in Piazza Mafalda di Savoia insieme alla referente di Sabaudia Silvia Salvatori ed al referente provinciale Adriano Salvatori. In occasione del fine settimana dedicato alla Giornata Mondiale dell'Ambiente l'associazione ha avviato una serie di iniziative per raccogliere mozziconi di sigaretta e per quanto riguarda la città delle dune l'adesione è stata buona come i risultati.

Complessivamente sono stati raccolti 1,2 kg di mozziconi di sigaretta grazie alla partecipazione di 32 volontari in maglia blu "Con noi in azione - fanno sapere da PlasticFree - anche Giuseppe Marzano , presidente del Parco Nazionale del Circeo , i ragazzi di Noi Siamo I Giovani - Sabaudia , la prof.ssa M. Subiaco referente del progetto " Le scarpe di Pietro" del Vittorio Veneto Salvemini , Marina Mobilio di Terracina rifiuti zero".

I ringraziamenti per la riuscita dell'iniziativa sono andati al "sindaco Alberto Mosca del Comune di Sabaudia per il patrocinio morale , agli operatori di Del Prete srl servizi per l'ambiente che hanno distribuito buste ai cittadini e cappellini colorati , a Debora Dal Sasso dell'azienda Aim Promo srl , a Danzarte centro artistico di Margherita e Benedetta Catone, a Cristian Farinazzo dell'Auto Carrozzeria Farinazzo Rizzieri che hanno supportato con la propria donazione questo evento nazionale . La biologa marina Martina Gaglioti che ha aperto l'evento dando informazioni importanti riguardo i mozziconi di sigaretta ai volontari . Ogni filtro è composto da 15.000 fibre di microplastiche . Si stima che ogni anni i mozziconi di sigaretta rilascino nell'ambiente un totale di 0,3 milioni di tonnellate di fibre di plastica: una quantità paragonabile a quella prodotta da tutte le lavatrici domestiche del mondo". Dati che fanno riflettere e non poco.