Che Latina abbia ormai fatto l'abbonamento nella fascia bassa della classifica sulla Qualità della Vita è cosa nota. Ma che succede se si va a scorporare l'indagine, suddividendo i risultati per fasce d'età? Anche in questo caso, la risposta è ovvia: a vivere peggio sono le generazioni più giovani, soprattutto i bambini. Attenzione, questo non vuol dire che la qualità della vita degli over 65 sia invidiabile, ma per quanto riguarda servizi offerti e risposte alle esigenze individuali e collettive, i giovani di una volta se la passano decisamente meglio.

Ad analizzare il dato nel dettaglio è ancora una volta Il Sole 24 Ore che, presa la macro indagine sulla Qualità della Vita, ha deciso di andare a vedere, provincia per provincia, come si configura il gap generazionale nei diversi territori.

Ed ecco la classifica pontina: per quanto riguarda i bambini (0-10 anni), Latina si posiziona all'89° scalino; per i giovani (18-35 anni) alla 78° posizione; per gli over 65, alla posizione numero 61.

Ma cos'è che rende Latina una provincia tutt'altro che a misura di bambino? Praticamente tutto, perché a parte la buona performance sulla retta delle mense scolastiche, ossia l'incidenza percentuale sul reddito pro capite del costo della refezione alla scuola primaria (8° posizione), il resto è tutto da zona retrocessione. Insufficiente lo spazio abitativo, ossia i metri quadri medi per abitante del settore residenziale (85°), così come i pediatri attivi ogni mille residenti tra gli 0 e i 14 anni (88° posizione). Male, ma questa è cosa nota, anche gli asili nido: troppo pochi i bambini che usufruiscono del servizio comunale (82° posizione). Lo stesso accade per la spesa per servizi e interventi sociali, ossia gli euro pro capite investiti per i bambini (83°) e per il verde attrezzato: la 78° posizione in questo campo certifica i pochissimi giochi all'aperto disponibili, che poi rappresenterebbero anche un importante luogo di socializzazione. Ci sono poi due indicatori che fanno suonare il campanello d'allarme: i bambini in provincia di Latina hanno inadeguate competenze sia numeriche (80°) che alfabetiche (79°).

Insomma, in quadro sconcertante, che traduce in numeri una serie di realtà ben note, carenze che sembrano essere diventate croniche per il territorio, dove i pochi parchi giochi non vengono manutenuti, dove gli asili nido hanno troppi pochi banchi rispetto alle esigenze delle famiglie e dove pochi pediatri devono farsi carico di un numero troppo alto di bambini.