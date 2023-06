«Il dragaggio del canale di Rio Martino è uno dei primi impegni che ho preso da assessore alla Marina». Gianluca Di Cocco, proprio in queste ore, ha avviato l'iter necessario per arirvare in tempi brevi alla rimozione della sabbia dal fondale del porto canale, così da renderlo utilizzabile per i diportisti. L'obiettivo è quello di risolvere definitivamente il problema, che invece più volte si p ripresentato in questi ultimi anni.

Il titolare della delega al turismo e alla marina in questi primi giorni di lavoro, si è subito concentrato sulla situazione di Rio Martino. «E' necessario fo9rnire una risposta chiara e definitiva al problema del porto canale. Non è possibile che il dragaggio debba ripetersi ogni volta. Assieme al sindaco Matilde Celentano abbiamo l'obiettivo di risolvere una volta per tutte il problema.



C'è un lembo di costa con 50 centimetri di acqua e pescatori e diportisti sono costretti a uscire solo con l'alta marea quando si raggiunge 60-70 centimetri, il limite accettabile per imbarcazioni di medie dimensioni. «Quando si verificano queste condizioni riusciamo a buttare le reti - spiega un pescatore - e poi siamo costretti ad aspettare l'altra alta marea, a volte passano anche 12 ore per poter rientrare. Se si esce con la bassa marea restiamo impiantati, i pescherecci più grandi hanno grosse difficoltà. Sono anni che chiediamo una soluzione, non ne possiamo più». Lamenta uno degli operatori.



L'azione dell'amministrazione comunale pare indirizzarsi nella direzione chiesta dai diportisti. Già oggi potrebbero arrivare indicazioni nella seduta di giunta convocata per le 12. «Il sindaco Matilde Celentano è d'accordo su questa linea di una soluzione definitiva per il porto di Rio Martino - conclude Di Cocco - Dobbiamo fare in modo che il problema si risolva una volta per tutte».