Anche questa estate andare al mare costerà di più rispetto alla precedente. Lievitano i costi di lettini e ombrelloni nelle spiagge italiane e quelle pontine non fanno eccezione, dove i prezzi si attestano mediamente sui 26,83 euro. Si tratta esattamente di 2 euro e 53 centesimi in più dello scorso anno, quando per passare una giornata al mare presso uno stabilimento balneare si pagavano 24,30 euro. Importante anche la differenza di costi per gli accessi settimanali: se nel 2022 la spesa media richiesta era di 161,28 euro, quest'anno i costi sono lievitati a 183,08 euro per sette giorni.



Questo è quanto emerge dal Centro Studi Ircaf, che in questi giorni ha presentato la sesta indagine nazionale sul costo degli stabilimenti balneari, prendendo come target il prezzo di un ombrellone con due lettini posizionati in terza fila per la settimana dal 10 al 16 giugno (tariffe di bassa stagione), analizzando poi i differenti livelli di spesa per un solo giorno del week end o per un'intera settimana.

Nel complesso, nel mese di giugno si prevede un aumento medio del 9,61% del costo giornalieri e del 13,84 % per quello settimanale rispetto allo stesso mese del 2022. Doppi a fronte di un'inflazione +6,4%.

La spesa media nazionale del campione per il giornaliero festivo a giugno è di 23,61 euro, costo comprensivo di un ombrellone e di due lettini dalla terza fila in poi per un solo giorno: rispetto allo scorso anno i prezzi sono aumentati del 9,61%.



La spesa media nazionale per una settimana (con riferimento il periodo dal 10 al 16 giugno) si attesta sui 157,13 euro, con un aumento di 19,11 euro sul 2022 pari ad un +13,84% (sul settimanale si registrano aumenti di costi percentuali maggiori rispetto al giornaliero solo perché tanti operatori praticano ed applicano lo sconto in base alle convenzioni stipulate con gli albergatori dove alloggiano i turisti).

«Grandi differenze di prezzo e offerte fra gli stabilimenti e siamo solo in giugno - si legge nel rapporto - Per un giornaliero si va da un massimo 47 euro a Sorrento e 45 euro a Sabaudia ad un minimo di 10 euro giornalieri Giulianova e Tortolì, 12 euro Vieste, Policoro, Praia a Mare, ecc. Si tratta di prezzi che riflettono la diversità dei servizi sul territorio, standard diversi che si rivolgono ad una vasta gamma di turisti, con diverse possibilità economiche e che tendono ad aumentare significativamente nel mese di luglio ed agosto dove i prezzi sono più elevati».