Tre progetti di rigenerazione di tre aree urbane che, affidati al progetto Upper, dovranno essere funzionali al rilancio di quelle aree. C'è tempo fino al 16 giugno per partecipare alla consultazione preliminare di mercato propedeutica alla futura procedura di gara per la ricerca di operatori economici interessati alla concessione della gestione dei parchi produttivi. Una indagine con lo scopo di acquisire dati, informazioni e documentazioni utili alla progettazione e alla identificazione dei rischi che possono caratterizzare il progetto con gli operatori economici prima di avviare la vera e propria procedura di affidamento per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati a presentare proposte di partenariato pubblico privato. L'avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune il 29/5/2023 ed è consultabile all'indirizzo: https://bit.ly/upper-parchi.

Upper ha una spiccata connotazione innovativa: grazie a un finanziamento europeo a valere sull'iniziativa Europea "Azioni urbane innovative" (Urban Innovative Actions) il progetto ha la precisa finalità di sperimentare un uso innovativo delle aree verdi urbane, creando i primi parchi produttivi destinati a ricerca, sviluppo e autoproduzione di Soluzioni Basate sulla Natura (NBS – Nature Based Solutions) per far fronte alle sfide ambientali, socio-economiche e di governance. Da una parte quindi il concetto di NBS adottato da UPPER include vegetazione e infrastrutture verdi e, dall'altra, servizi e attività innovativi verso l'esterno (assistenza sociale, lavori inclusivi, formazione, educazione, sport, creatività e intrattenimento). Tra le azioni previste spicca la rigenerazione di tre aree urbane che saranno usate come Parchi Produttivi: il primo in località Campo Boario dove sono previsti un vivaio nell'area produttiva; un vivaio pubblico nell'area esterna al sistema produttivo, espositiva e aperta al pubblico e osmotica con l'area parco attrezzato; un'area formazione e spazi verdi specialistici. Il secondo parco in Via Roccagorga per cui sono previsti vivai per la coltivazione NBS da destinare anche ad attività didattiche; un Edificio-Serra destinato ad attività educative e laboratoriali; un'area spettacolo dotata di palco per attività teatrali e musicali; un'area fitness, spazio per arrampicate e percorsi benessere; pista di pattinaggio; servizi educativi e sociali con aule anche all'aperto (in particolare educazione ambientale); area gioco e servizi per i giovani. Il terzo parco produttivo in via Massaro dove è previsto un vivaio per la produzione di piante acquatiche autoctone destinate prevalentemente alla fitodepurazione. A questi parchi si sommano i sei siti dimostrativi per lo sviluppo e i test delle autoproduzioni di piante per la fitodepurazione di acqua e terreno, alberi autoctoni per combattere l'effetto "isola di calore" e l'inquinamento, piante filtranti e rinforzanti per interventi di piccola ingegneria sulle sponde dei canali e sulle dune costiere. La gestione dei Parchi richiede un approccio integrato con il coinvolgimento di Operatori Economici attivi nel settore del florovivaismo, del tempo libero, dell'inclusione sociale, della ristorazione tipica e di qualità, delle Associazioni di categoria, ma anche di cittadini singoli o associati e, più in generale, degli attori del tessuto sociale ed economico del territorio: tale coinvolgimento si pone l'obiettivo di costruire a monte un quadro di valori, principi e regole condivise. Le prossime fasi di questo progetto saranno una "Call for challenge" rivolta alle imprese start-up o spin-off. «Le imprese interessate alla gestione dei parchi potranno essere coinvolte in una sfida che premierà le migliori idee imprenditoriali per il mercato delle NBS e relative tecnologie e servizi. Infine scatterà il bando per la concessione e per la gestione dei Parchi».