Oltre un milione di euro (1,2 per la precisione) per sistemare le aree mercato in diversi comuni della provincia di Latina. I fondi arrivano dalla Regione Lazio, che complessivamente ha stanziato oltre 3,6 milioni. Un terzo, appunto, per Latina e la sua provincia. Le aree che beneficeranno di queste risorse sono le seguenti: 200.000 euro per l'area mercatale in via delle Province a Cisterna di Latina; 200.000 euro per l'area destinata al mercato settimanale in località Anfiteatro - Opere Stradali a Sezze Romano; 194.929,70 euro per l'area del mercato in località Grunuovo a Santi Cosma e Damiano; 200.000 euro per l'intervento di valorizzazione dell'area del mercato settimanale - completamento a Spigno Saturnia; 200.000 euro per il mercato in zona R6 a Latina; 97.425,50 euro per le aree comuni destinate alla vendita all'interno dell'area mercatale comunale a Gaeta; 196.439,43 euro per l'area mercato Mola di Santa Maria a Fondi; 199.999,99 euro per l'area mercatatale di Cala Caparra a Ponza.

«Abbiamo provveduto rapidamente al riparto dei fondi necessari alla riqualificazione strutturale dei mercati, finanziando dei progetti che permetteranno la creazione e l'organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione degli utenti con l'obiettivo di promuovere le strutture dei mercati nel territorio anche tramite l'utilizzo di applicazioni informatiche e strumentazioni tecnologiche», ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all'Artigianato, all'Industria e all'Internazionalizzazione.

La Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca consente a 20 Comuni di ricevere un finanziamento nella misura del 100 per cento dell'investimento ammissibile.

Ciascun finanziamento permetterà entro un anno di dare una nuova veste a 20 mercati cittadini, consolidando la loro funzione interattiva e sociale per garantire dei servizi efficienti e ben strutturati alla popolazione residente».

Soddisfazione viene espressa dal consigliere regionale della Lega Angelo Tripodi: «Ciascun finanziamento permetterà alle singole aree di riqualificarsi entro un anno. Mi congratulo con Rocca, perché la sua politica, si distingue da quella delle chiacchiere che abbiamo subito in dieci anni». Esprime compiacimento anche il consigliere di Fratelli d'Italia Vittorio Sambucci: «Cisterna e Latina risultano entrambe vincitrici dell'importo massimo previsto dal bando per la riqualificazione delle aree mercato da parte della Regione Lazio. 200 mila euro da destinare a opere di miglioramento per le aree del commercio ambulante, settore fondamentale nel nostro tessuto economico e sociale. Un lavoro sinergico che ha portato a questo ottimo risultato».