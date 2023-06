La pioggia delle scorse settimane ha aggravato la situazione già resa difficile da una programmazione approssimativa che da anni rende le aree verdi di Latina simili a giungle urbane. Così anche la nuova amministrazione di centrodestra guidata da Matilde Celentano deve fare i conti con l'erba alta, una delle famigerate "piccole cose" considerate priorità dai cittadini. Perché il decoro della città è il punto di partenza per costruire il resto.



Così, girando in questi giorni per il centro di Latina, è facile notare come la vegetazione sia nuovamente oltre il livello di guardia. Tra le situazioni più complicate c'è quella di piazza Santa Maria Goretti. Qui l'erba è davvero ben oltre il livello di guardia e i residenti continuano a protestare caricando le foto sui social, chiedendo all'amministrazione comunale di intervenire. Situazioni simili si registrano anche in via Polusca, via Tarquinio, piazza Manuzio.

Il Comune sta provando ad accelerare gli interventi per risolvere le situazioni più critiche. Anche durante la riunione della prima giunta, gli assessori hanno affrontato il nodo. In particolare la questione è sul tavolo dell'assessore all'Ambiente Franco Addonizio che ha il pieno supporto del sindaco Matilde Celentano. Entrambi hanno riconosciuto le difficoltà e si sono attivati per arrivare a delle soluzioni che possano portare a un miglioramento della situazione in tempi stretti. Al momento l'ente sta effettuando interventi sulla base di un piano biennale da 200 mila euro ciascuno per due gare. Ma serve fare molto di più. L'amministrazione comunale ha dato mandato agli uffici di verificare la possibilità di indire degli affidamenti urgenti per il taglio del verde. ma siamo appunto in fase ancora interlocutoria.

La giunta Celentano eredita di fatto una programmazione assente nel settore che ora sta creando problemi notevoli. I problemi del verde iniziano da lontano, ossia dalla giunta Di Giorgi, quando finirono nel mirino i cosiddetti spacchettamenti (c'è anche un processo in corso). Qualcuno sosteneva che il costo totale (oltre tre milioni di euro) fosse eccessivo. Ma la mole di aree verdi di Latina, per una manutenzione puntuale, necessità di stanziamenti consistenti. Dunque per arrivare a una regolare sistemazione servirà tempo. Ma come precisa il sindaco «questa del verde è per noi una priorità e intendiamo sistemare il prima possibile le aree verdi della città».