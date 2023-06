Anche l'ultimo baluardo Coop della provincia di Latina rischia di lasciare il territorio pontino.

Attraverso una nota diramata nelle scorse ore la Top Supermercati del gruppo Glema srl ha annunciato alle sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil il prossimo trasferimento a seguito di cessione di rami d'azienda. «Con la presente - si legge nella nota a firma della Glema srl e Distribuzione Centro Sud srl - la società cedente Distribuzione Centro Sud srl con sede in Modena e la società concessionaria Glema srl con sede legale in Frascati, comunicano che Distribuzione Centro Sud intende cedere alla società Glema srl il ramo d'azienda relativo al punto vendita di Aprilia sito in via Pontina, località Vallelata. L'operazione si inserisce nel contesto di una politica di ristrutturazione aziendale. Dal canto suo, per Glema srl, l'acquisizione del punto vendita di Aprilia rientra in un piano di sviluppo che ha lo scopo di potenziare l'attività di vendita di generi alimentari, al dettaglio e di largo e generale consumo. La suddetta operazione di cessione del ramo d'azienda comporterà per il personale di Distribuzione Centro Sud Srl in forza alla data di cessione, la prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, ai sensi dell0articolo 2112 del codice civile, con la società concessionaria Glema srl. La cessione del ramo d'azienda avverrà indicativamente il giorno 20 luglio 2023».