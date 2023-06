Non si ferma nemmeno in trasferta l'attività delle Guardie zoofile quando si parla di tutela dell'ambiente e degli animali. Emiliano Ciotti Responsabile Regionale (Lazio) delle guardie ittiche ed ecozoofile, si trovava infatti in Sardegna in località Cala Gonone frazione di Dorgali, Nuoro. Percorrendo appunto una delle strade di ingresso alla frazione non lontano da una galleria, ha notato un cucciolo che camminava impaurito lungo la carreggiata con il rischio di essere investito.

Il responsabile delle guardie zoofile ha quindi soccorso l'animale, una cucciolotta in realtà di circa un mese e mezzo. Piena di parassiti e visibilmente disidratata e affamata la cagnolina è stata sottoposta alle prime cure. Dopo l'appello su alcuni gruppi Facebook per capire se la cagnolina appartenesse a qualcuno, è stata portata presso il comando della Polizia Locale dove un agente l'ha adottata. Una storia a lieto fine, grazie all'impegno di chi considera la tutela degli animali una priorità.