"Grande soddisfazione per la delibera approvata dalla Regione Lazio che prevede una variazione di bilancio per il triennio 2023-2025 a favore della messa in opera e definizione della Roma-Latina, un'arteria fondamentale per il nostro territorio" Così in una nota la deputata della Lega Giovanna Miele. "Si tratta di una variazione di oltre 18,3 milioni per il 2023, 21,5 milioni per il 2024 e quasi 26,8 milioni per il 2025. Un altro passo avanti verso il miglioramento della mobilità nella nostra regione, a favore di tutti cittadini". Un Provvedimento fondamentale per lo sviluppo della città di Latina ,che oltre al collegamento con l'asse autostradale e la città di Roma, vedrà la realizzazione di arterie fondamentali per lo sviluppo del territorio".