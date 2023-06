La comunità di Sabaudia darà l'ultimo saluto a Stefano Marcoccia tragicamente scomparso per un incidente sul posto di lavoro il 1 giugno scorso. I funerali saranno celebrati domani presso la Chiesa della Santissima Annunziata alle 15.30. Una comunità in lutto quella di Sabaudia per la scomparsa di Stefano ed in questi giorni sono stati davvero molti i messaggi rivolti ai familiari per attestare profondo cordoglio ma anche stima ricordando un ragazzo che si è sempre contraddistinto per la sua gentilezza e l'affetto che ha saputo dare a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo. La tragedia si è verificata una settimana fa.

Stefano Marcoccia stava lavorando in un cantiere a Pavone Canavese dove si stanno effettuando interventi per alzare un ponte. È qui che il trentaquattrenne è stato travolto dall'esplosione di una bombola ricaricabile di gas usata per le saldature. Stefano era originario di Veroli, della località La Vittoria, dove ha amici e parenti, ma da molti anni viveva a Sabaudia con la sua famiglia. Super tifoso della Roma. Proprio durante l'ultima partita del campionato di Serie A disputata, e vinta 2-1, dalla squadra giallorossa contro lo Spezia, i tifosi della Roma hanno voluto ricordare così Stefano Marcoccia, con uno striscione. "Stefano per sempre". Ed è questo il sentimento provato dalle persone che lo hanno conosciuto le stesse che oggi si stringeranno attorno alla moglie Valeria, ai figli, a tutti i suoi familiari per l'ultimo saluto all'amico che mai sarà dimenticato.