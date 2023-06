Non ce n'era bisogno, ma con il Norma Outdoor Festival, il borgo lepino si conferma il luogo ideale per gli sport e le attività outdoor. La tre giorni appena conclusa infatti, ha richiamato nel borgo lepino gli amanti delle attività all'aria aperta e non solo. Ad inaugurare l'iniziativa che ha ottenuto il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e della Compagnia dei Lepini e che ha visto coinvolti l'amministrazione locale, enti e associazioni e tanti volontari, il sindaco Andrea Dell'Omo che ha accolto i visitatori presso la Wlecome Area del Parco Archeologico dell'Antica Norba. La prima edizione del Norma Outdoor Festival è stata un grande successo. Gli appassionati di avventura e natura - sottolineano dal Comune - hanno potuto godere di un'ampia gamma di esperienze all'aperto, tra cui parapendio, arrampicata, trekking, yoga, pilates e mountain bike.

«L'obiettivo principale dell'evento - spiega il primo cittadino che ha voluto ringraziare di persona organizzatori, sponsor, turisti e avventori - era quello di promuovere uno stile di vita attivo e salutare, mettendo in evidenza le bellezze naturali e storiche del territorio. Le attività sono state organizzate con cura e professionalità, garantendo la massima sicurezza per tutti i partecipanti. I partecipanti sono stati guidati da istruttori esperti e hanno avuto l'opportunità di esplorare il Parco Archeologico dell'Antica Norba, uno dei siti più suggestivi del territorio. I sentieri del parco hanno offerto scorci mozzafiato, panorami unici».

Attività di ogni genere, per i più allenati e per chi invece ha preferito ad esempio, partecipare a workshop di disegno, in un'atmosfera vibrante.

Una "prima" che incoraggia a replicare ed infatti a Norma si pensa già a come rendere ancora più speciale la prossima edizione il tutto con lo scopo di valorizzare le risorse naturali e culturali del territorio ed offrire ai cittadini e ai visitatori esperienze indimenticabili.