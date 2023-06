E' del 20 settembre dello scorso anno la lettera con cui il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, sollecitava i proprietari di alcuni immobili situati nel centro storico ad intervenire per la sistemazione delle facciate. Ora il sollecito si è trasformato in una ordinanza anche in considerazione dei festeggiamenti che previsti il prossimo anno in occasione dei 90 anni dell'inaugurazione di Sabaudia.

Con l'ordinanza il sindaco ha disposto "ai proprietari degli immobili ubicati in Piazza del Comune, Piazza Oberdan, Piazza Circe, Piazza Santa Barbara, Via Amedeo II, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Vittorio Emanuele III e Via Principe di Piemonte del Centro abitato della Città di Fondazione, di provvedere a proprie cure e spese ad avviare, entro novanta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, volti a garantire alla collettività il decoro urbano, nonché evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, di riqualificare lo stato delle facciate secondo l'unità formale degli edifici, nonché di quelle parti che costituiscono alterazioni pregiudiziali dell'aspetto architettonico".

Nell'ordinanza vengono anche fornite tutte le indicazioni per la tinteggiatura partendo dalle direttive della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Se gli interventi non dovessero essere effettuati se ne occuperà il Comune ponendo a carico dei privati i lavori. Il personale del Settore X e la Polizia Locale si occuperanno invece delle verifiche.