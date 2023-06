Il tema della giustizia riparativa è importante e molto attuale. E' un'occasione da non perdere per il territorio pontino.

Il Comune di Latina può chiedere infatti al Ministero della Giustizia la costituzione di un centro di giustizia riparativa. La riforma Cartabia introduce nell'ordinamento italiano per la prima volta la disciplina valida non soltanto per il processo minorile ma per tutti i reati di ogni fase e grado del procedimento giudiziario penale per indagati, imputati e condannati.

L'entrata in vigore è prevista tra pochi giorni. In una nota inviata sia al Comune che alla Provincia che all'Ordine degli Avvocati, l'avvocato Pasquale Lattari, responsabile dell'Ufficio Giustizia Riparativa, mette in evidenza una serie di elementi collegati ad una data: quella del 30 giugno. E' il giorno previsto per cui si attiverà in ogni distretto della Corte d'Appello un centro di giustizia riparativa affidato a uno o più enti pubblici locali.