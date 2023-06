L'azienda del Gruppo Jolly Automobili ha messo a disposizione, in comodato d'uso gratuito, una flotta di veicoli elettrici composta da 4 Citroën Ami - 100% ëlectric e dalla Nuova Citroën Ë-C4 X elettrica.

Un importante ringraziamento ad Annalisa Radice, H&A Motivation Sales Manager Global Events Production &Management, per aver curato nei minimi dettagli un evento così importante per Ponza.

Il Sindaco, a nome di tutta l'Amministrazione ringrazia la Citroën e il Gruppo Jolly Automobili Ceccano per aver scelto l'isola di Ponza per questa importante iniziativa, aiutandoci a diffondere la cultura del rispetto ambientale e della mobilità sostenibile.

