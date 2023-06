Triste scoperta ieri mattina sul lungomare di Sabaudia dove è stata rinvenuta una Caretta caretta. La tartaruga marina purtroppo era morta. Il personale della spiaggia, un tratto non lontano da Caterattino, ha allertato la Guardia Costiera e si attende recupero della Caretta caretta. In serata i volontari Anc hanno delimitato il punto in cui si trova la carcassa in attesa del recupero. Nei giorni scorso un altro esemplare è stato segnalato a Terracina ed in quel caso l'animale presentava evidenti lacerazioni, forse dovute ad un'imbarcazione.

Le Caretta caretta stanno raggiungendo in questi giorni le coste del Lazio e non solo per nidificare. Il primo nido è stato rinvenuto a San Felice Circeo, le uova sono state messe in sicurezza dal ricercatori di TartaLazio giunti sul posto insieme al personale del Parco Nazionale del Circeo e del Parco Riviera di Ulisse. Sulla pagina Facebook di Parchi Lazio vengono riportate una serie di informazioni importanti perchè ogni persona può essere fondamentale per la segnalazione di un nido e la tutela delle Caretta caretta. "Se incontrate una tartaruga marina che è uscita dal mare - si legge - non fate nulla se non avvisare la Guardia costiera al numero verde 1530.

Non la toccate, non la illuminate e non fate rumore; potrà donarvi la meravigliosa e rara esperienza di vederla deporre le uova.

Quando sarà tornata in mare, segnate il punto esatto dove ha deposto le uova, sarà di grande aiuto per il personale di TartaLazio che interverrà appena possibile.

Se al mattino trovate sulla spiaggia delle tracce come quelle nelle foto chiamate sempre il 1530 e cercate di non cancellarle: anche qui i ricercatori di Tartalazio interverranno per cercare il nido e metterlo in sicurezza. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti".

Video e foto non possono essere una priorità anzi è essenziale non impaurire l'animale.