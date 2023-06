Tre nuovi asili con i fondi del Pnrr. Dal Comune di Cisterna arriva la notizia che sono stati appaltati i lavori per la realizzazione delle nuove strutture scolastiche. Opere per un costo totale di 5 milioni di euro. Un asilo nido sarà realizzato a Collina dei Pini (con una capienza di 45 bambini), riqualificando l'area a ovest del lotto dove già esiste il plesso scolastico, mentre un secondo sorgerà in via Tiziano (nel quartiere di "Sciangai") a ridosso del plesso Plinio il Vecchio e gli impianti sportivi (attualmente in stato d'abbandono e in attesa di un intervento di Rigenerazione urbana anch'esso finanziato con fondi del Pnrr); l'ultimo invece sarà costruito in località Cerciabella, di fronte al centro commerciale chiuso.

«Grazie al lavoro svolto dai funzionari dell'Area Tecnica e Progettazione – affermano il Sindaco Valentino Mantini e l'assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Santilli – Cisterna a breve avrà nuovi e importanti servizi nonché una riqualificazione di aree, in taluni casi degradate, del territorio. Utilizzando a pieno l'opportunità dei fondi del Pnrr, presto inizieranno i lavori per la costruzione di due nuovi asili nido e un polo per l'infanzia offrendo un vero e proprio intervento sociale a sostegno delle famiglie».